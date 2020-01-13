بومبيو: ترامب وفريق الأمن القومي يحاولون وضع روادع ضد النظام الإيراني

اكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الاثنين، أن رئيس بلاده دونالد ترامب وفريق الأمن القومي يحاولون وضع روادع ضد النظام الإيراني.

وقال بومبيو في تصريحات صحافية، إن "النظام الإيراني يستغل الموارد لتغذية نشاطه المزعزع للاستقرار"، مشيرا الى أن "ترامب وفريق الأمن القومي يحاولون وضع روادع ضد النظام الإيراني".

وأضاف "قمنا بإجراءات كبيرة ضد إيران ومنعناها من تعريض حياة الناس للخطر"، مشدداً بالقول إن "قاسم سليماني كان مسؤولا على الهجوم الذي قتل أميركيا في العراق".