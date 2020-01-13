الحشد يجدد دعمه لقرار البرلمان وعبد المهدي بشأن تواجد القوات الأجنبية في العراق

وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات والقواطع وآمرو الالوية ومدراء المديريات عقدت، اليوم، اجتماعا موسعا في المقر المسيطر لنائب رئيس هيئة الحشد لبحث ابرز الأولويات الامنية والعسكرية".وأضاف أن "الاجتماع أكد على ادامة العمل التعرضي الواسع والقيام بعمليات نوعية تستهدف مضافات وعناصر داعش الارهابي بالاضافة إلى تحصين المواضع الدفاعية وحماية الحدود من التسللات التي أخذت تنشط مؤخراً".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع شدد أيضاً على ضرورة استمرار وتطوير آليات التدريب وتعزيز التنسيق المشترك مع القوات الأمنية، فيما تم تجديد الدعم لقرار مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة بشأن تواجد القوات الأجنبية في العراق".



وأشار إلى انه "جرى التأكيد على المضي وفق الخطط العملياتية والروح المعنوية التي اوجدها القائد الشهيد ابو مهدي المهندس والحفاظ على سجل المنجزات والانتصارات الذي حققه الحشد الشعبي طيلة السنين الماضية".