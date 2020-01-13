اندلاع نزاع عشائري في البصرة

افاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع نزاع عشائري في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعا عشائريا مسلحا اندلع ضمن ناحية النشوة في البصرة"، مشيراً الى أن "القوات الامنية توجهت الى المكان في محاولة للسيطرة".

وتشهد بغداد والمحافظات بين فترة واخرى نزاعات عشائرية تتطور لاستخدام الأسلحة النارية، وتتسبب بسقوط العديد من القتلى والمصابين.