مصرع شخصين وإنقاذ آخر بحادث سير في الديوانية

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن مصرع شخصين وانقاذ آخر بحادث سير في محافظة الديوانية. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني القادسية مركز دفاع مدني غماس تمكنت من اخراج جثة سائق عجلة واحد الركاب وانقاذ السائق الآخر وأحد الركاب بعد تعرضهم لحادث تصادم عجلتين في طريق غماس نجف منطقة ال مطلك".



وأضافت أن "الفرق تمكنت من انتشال الجثث بوقت قياسي ومهنية عالية بإستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى"، مبينة أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج والجثث إلى الطب العدلي لغرض إكمال الإجراءات القانونية المعتمدة".

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