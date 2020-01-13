الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق المطعم التركي

كشف الدفاع المدني، الاثنين، تفاصيل الحريق الذي اندلع في الطابق الاول من المطعم التركي وسط بغداد، مؤكداً السيطرة عليه بدون خسائر.

وقال الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الاول من المطعم التركي"، مشيرا الى أن "الحادث كان عبارة عن احتراق عدد من الافرشة والاغطية البطانيات".

وأضاف البيان أنه "تم اخماد الحريق بواسطة استخدام مطافئ الحريق اليدوية"، مؤكاً "عدم تسجيل خسائر".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاثنين، باندلاع النيران في الطابق الاول من المطعم التركي وسط بغداد.