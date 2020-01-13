وأضافت أن "القوات الامنية تحاول بين فترة واخرى ان تبعث مندوبين من قبلها للتفاوض مع المتظاهرين لمعرفة مطاليبهم لكي يبتعدوا عن أعمال العنف والحرق وقطع الطرق حرصاً منها على سلامة الاهالي وحفظ الأرواح والممتلكات".
وأشارت القيادة، إلى أن "الشرطة والجيش قادرين على الضرب بيد من حديد لكل من يتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او على اي منتسب من قواتها الأمنية لكنها دائماً تحكم عقلها وتتنازل عن حقوقها حقنا للدماء ومنع حصول مشاكل مع إخوانهم المتظاهرين".
وأوضحت أنه "مع كل هذا يستمر المخربون بالخروج عن سلمية التظاهرات يومياً وخاصة في الليل وهذا مالا يقبله المنطق ولا المتظاهرين السلميين".
ودعت القيادة، جميع الشيوخ والوجهاء والمثقفين والناشطين وقادة الرأي في كربلاء المقدسة، إلى "التعاون مع أجهزتها الأمنية في الابلاغ عن المندسين والمطلوبين لتعزيز الامن والاستقرار والمحافظة على سلمية التظاهرات من المخربين والخارجين عن القانون".
وجددت القيادة، أن "جميع القوات الامنية في المدينة تعمل بشكل جماعي لغاية واحدة وهي أن تبقى كربلاء تنعم بالأمن والأمان وليس كما تدعي بعض الصفحات المغرضة والمواقع الألكترونية التي تسعى لتهديم المنظومة الأمنية واتهامها بمختلف الاتهامات لتجعل المدينة تحكمها الفوضى والخراب وَهذا ما لا نقبل به مطلقاً".
وبينت، أن "واجبنا هو حماية التظاهرات السلمية والمطالبة بالحقوق المشروعة لكن هناك مخربين يعملون بشكل متواصل محاولين اضعاف هيبة الدولة واستغلال التظاهرات من اجل التخريب والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كربلاء تصدر بياناً بشأن تظاهرات المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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