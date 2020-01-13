اندلاع النيران في الطابق الاول من المطعم التركي وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع النيران في الطابق الاول من المطعم التركي وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النيران اندلعت، مساء اليوم، في الطابق الاول من المطعم التركي ضمن ساحة التحرير"، مشيراً الى "تدخل الدفاع المدني".
ويشهد المطعم التركي وساحة التحرير وسط بغداد، منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح.
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