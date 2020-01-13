المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب 8 عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر الاوسط

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن إفشال محاولة تهريب ثماني عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر الأوسط.
وأضافت أن "ذلك تم بعد ورود معلومات مؤكدة وبعد الكشف والتدقيق من قبل لجنة شكلت من الكمرك المدني وضابط البحث والتحري وشرطة الكمرك وبإشراف ادارة المنفذ على حاويات عدد (2) حجم (40) قدم تبين أن في داخلها سيارات عدد (8) دون الموديل الغير المسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات".
وأوضحت الهيأة أن "العجلات أحيلت وفق محضر اصولي الى مركز كمرك ميناء إم قصر ليتم عرضها أمام قاضي التحقيق".
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