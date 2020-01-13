بالصور.. منفذ الوليد بانتظار إعادة افتتاحه

تنشر الخليج 365، صوراً لمنفذ الوليد الحدودي مع سوريا بانتظار إعادة افتتاحه. وكان المنفذ اغلق عام 2014 بعد سيطرة "داعش" على مناطق واسعة غربي العراق، قبل ان تتمكن القوات الامنية من تحريرها.

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