البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد

اعلن مجلس النواب، الاثنين، جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد. وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة انهى فيها القراءة الاولى لمقترح قانون الاتحادات الرياضية، والقراءة الاولى لمقترح قانون الأندية الرياضية، قبل ان يرفعها ليوم غد.

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