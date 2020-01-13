جدل وسجال سياسي وشعبية حول تسمية بديل لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ..ورغم نفاذ المدد الدستورية ورفض عدت اسماء طرحت لشغل المنصب. يطرح البعض عودة عبد المهدي بتجديد الثقة او منحة صلاحيات تتجاوز تصريف الاعمال .طرح يراه نواب بعيد عن التطبيق . اتفاق بعض الكتل على عودة رئيس الحكومة المستقيل اتفاق غير رسمي .فالرجل حسب نواب لا يستطيع النهوض بالمحكومة وتجاوز الازمات الحالية فضلا عن رفضه شعبيا .

ويرى مراقبون ان اقرب الخيارات لتجاوز الازمة الحالية هو التوافق شعبيا وسياسيا على تسمية مرشح جديد .يكون خارج دائرة الاضواء والتجاذبات الحالية.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو برلمانيون يستبعدون اعادة الثقة بعبد المهدي مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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