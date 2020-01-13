مع انحسار النزاع الامريكي الايراني.. استقرار النفط وخام برنت عند 64.99 دولار

استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين مع انحسار المخاوف بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحول اهتمام المستثمرين للتوقيع المقرر لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الجاري ما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت سنتا إلى 64.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 0737 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 59.09 دولار للبرميل مقارنة بالجلسة السابقة. وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر عقب غارة بطائرة مسيرة أمريكية قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران بإطلاق صواريخ على قواعد أمريكية في العراق. لكن الأسعار نزلت مجددا مع تراجع واشنطن وطهران بعدما أشرفا على الانزلاق لنزاع مباشر، ولامس خام القياس العالمي برنت 71.75 دولار للبرميل الأسبوع الماضي قبل أن يغلق يوم الجمعة دون 65 دولارا.

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