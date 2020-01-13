أكد وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو، الاثنين، أن طهران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف.
ونقلت "روسيا اليوم" عن بريستايكو قوله على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة، إن "الدول الخمس التي قُتل رعايا لها في طائرة أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذ إجراء قانوني".
وأضاف ان "الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة".
وأضاف ان "الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة".
وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا عندما تحطمت، يوم الأربعاء، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تتعهد بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.