طهران تتعهد بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف

ونقلت "روسيا اليوم" عن بريستايكو قوله على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة، إن "الدول الخمس التي قُتل رعايا لها في طائرة أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذ إجراء قانوني".وأضاف ان "الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة".

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا عندما تحطمت، يوم الأربعاء، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران.