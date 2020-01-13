أكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الاثنين، عدم وجود مخرج قانوني للمضي بالموازنة دون وجود حكومة جديدة، بالتالي فان تشريع موازنة 2020 مرهون بتشكيل الحكومة، لافتا الى أن بحال عدم وجود حكومة فلا توجد موازنة. وقال الصفار في حديث لـ الخليج 365، إن "الدولة العراقية ستعمل وبحسب قانون الادارة المالية بموازنة مؤقتة يتم صرف فيها 1/12 من الموازنة العامة للعام 2019 كل شهر لتوفير الرواتب واجور الانفاق اليومي"، مبينا ان "التعديل على احد مواد قانون الادارة المالية يتضمن تدوير المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لضمان عدم ايقافها".



واضاف الصفار، انه "لايوجد اي مخرج قانوني للمضي بالموازنة الجديدة دون وجود حكومة جديدة، بالتالي فان تشريع الموازنة العام لعام 2020 مرهون بتشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها ارسال الموازنة الى البرلمان للتصويت عليها"، مشددا على ان "الموازنة تمثل سياسة الحكومة بلغة الارقام وبحال عدم وجود حكومة فلا توجد موازنة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالمالية النيابية: عدم وجود حكومة جديدة يعني لاتوجد موازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.