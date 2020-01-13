البرلمان يستأنف التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي

أفام مصدر برلماني، الاثنين، بأن مجلس النواب يستأنف استكمال التصويت على تمقترح قانون الضمان الصحي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن مجلس النواب يستأنف التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي، ويرجئ التصويت على بعض مواده الى الجلسات المقبلة بعد التنسيق والمناقشة مع اللجان النيابية والجهات التنفيذية".



يشار الى أن مجلس النواب عقد في وقت سابق من اليوم الاثنين جلسته الـ 28 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي وحضور 182 نائبا.

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