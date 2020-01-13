نفى النائب عن تحالف القوى احمد مظهر الجبوري، الاثنين، مناقشة قضية الاقليم السني في دبي، فيما اشار الى ان هناك شعور بالغبن نتيجة عدم الشعور بالشراكة الحقيقية.
وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي نشرت عن طرح قضية الاقليم السني في اجتماع للقيادات السنية بدبي عار عن الصحة"، مبينا ان "الاقاليم هي حق كفله الدستور الذي كتب بايدي جميع القوى السياسية الممثلة لجميع المكونات بالتالي فهو حق مشروع ولا نحتاج للذهاب والاجتماع في دبي لمناقشة هذا الامر".
واضاف ان "الموضوع لم يناقش في دبي او في داخل العراق ولم يطرح بشكل رسمي او خلال الحوارات رغم انه حق مشروع"، لافتا الى "اننا لدينا شعور بالغبن نتيجة عدم الشعور بالشراكة الحقيقية اضافة الى ان مناطقنا ما زالت اغلبها حتى اللحظة بعد تحريرها دون اعمارها او اعادة العوائل النازحة اليها".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن القوى ينفي مناقشة قضية الاقليم السني في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.