نائب يكشف عن محاولات حكومية لسحب قانون الضمان الصحي

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية فالح الزيادي، الاثنين، عن عزم الحكومة مخاطبة مجلس النواب لسحب قانون الضمان الصحي من المجلس "بذريعة" عدم إطلاعها والمامها به بشكل كامل، معتبراً أن الحكومة "ليس لديها جدية" بتشريع القانون.
وأوضح، أنه "تم استلام العديد من الملاحظات من الحكومة متمثلة بوزارة الصحة حول بعض المواد وتم تضمينها بالقانون لضمان موافقة الحكومة على القانون وعدم الطعن به مستقبلاً لوجود جنبة مالية فيه، لكن رغم هذا ورغم استكمال القراءتين الأولى والثانية للقانون والتصويت على عدد من مواده ما زالت الحكومة لديها الرغبة بسحبه من جديد من البرلمان بذريعة عدم استكمال رؤيتها حوله".
ودعا الزيادي القوى السياسية ورئاسة البرلمان إلى "عدم الرضوخ لضغوط الحكومة والمضي باستكمال التصويت على باقي مواد القانون لأهميته ولكونه يمثل ركناً أساسياً من مطالب الجماهير بتوفير الخدمات خاصة بظل تراجع الواقع الصحي بالبلد".
ومن المقرر أن تشهد جلسة البرلمان لهذا اليوم، استكمال التصويت على قانون الضمان الصحي.
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