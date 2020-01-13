كشف تحالف الفتح، الاثنين، عن حقيقة لقاءات التحالف مع سائرون في قم الايرانية. وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما اشيع على لقاءات بين الفتح والسائرون في قم الايرانية عار عن الصحة". Advertisements ودعا التحالف الى "توخي الحذر بالتصريحات الاعلامية". يذكر ان وسائل اعلامية نشرت قبل قليل ان لقاءات بين كتلتي الفتح وسائرون عقدت في مدينة قم الايرانية، وافضت الى اسناد رئاسة الحشد الشعبي الى هادي العامري وقيادة المقاومة لمقتدى الصدر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يكشف عن حقيقة لقاءاته مع سائرون في قم الايرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.