عقاب الاطفال لا بد منه! فمتى تخطئين وما العقاب المناسب لسن 3 سنوات؟

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يحتاج الأطفال إلى رعاية دافئة ومحبة للشعور بالأمان، وهناك بعض الطرق العديدة التي تخلق طفلاً منضبطاً سلوكياً سواء للأطفال الصغار والأطفال الأكبر سناً، فالانضباط وضع حدوداً وعواقب وتشجيع السلوك الجيد، كما يساعد الانضباط طفلك على تعلم كيفية التصرف، ويعمل بشكل أفضل عندما يكون لديك علاقة دافئة ومحبة معه.
أوضح الدكتور محمد هاني، استشاري علاقات أسرية وتعديل سلوك، طريقة عقاب الطفل في عمر ثلاث سنوات، وقال الانضباط لا يعني العقاب، في الواقع، إستراتيجيات الانضباط الإيجابية مبنية على التحدث والاستماع، وهي توجه الأطفال نحو:
• إدارة سلوكه الطفل وتنمية مهارات مهمة مثل القدرة على التواصل بشكل جيد مع الآخرين، تعلم فهم وإدارة والتعبير عن مشاعره.
• اختيار نهج الانضباط، فاختيار طريقة الانضباط هو إيجاد التوازن الصحيح.
احذري الانضباط السلبي المفرط
• الانضباط السلبي المفرط، وعدم كفاية الثناء والمكافآت، قد لا يجعل الأطفال يتصرفون بشكل جيد. ولكن بدافع الخوف، يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل مع احترام الذات للأطفال والقلق في وقت لاحق في الحياة.
• الانضباط يعمل بشكل أفضل عندما يكون حازماً ولكن عادلاً. هذا يعني أنك تضعين قيوداً وعواقب على سلوك طفلك، مع تشجيع السلوك الجيد أيضاً بالثناء والمكافآت والاستراتيجيات الأخرى. سوف يعتمد أسلوبك في الانضباط أيضاً على أشياء مثل أسلوب الأبوة والأمومة، ومرحلة نمو طفلك ومزاجه.
احذري العقاب البدني للطفل
العقاب البدني ،على سبيل المثال الضرب، لا يعلّم الأطفال كيفية التصرف، عندما يستخدم الآباء العقاب البدني، يكون الأطفال أكثر عرضة لتحدي السلوك أو القلق أو الاكتئاب، هناك أيضاً خطر من أن الضرب قد يؤذي الطفل.
كيفية عقاب الطفل في سن 3 سنوات
أطفال ما قبل المدرسة منذ سن ثلاث سنوات: يبدأ معظم أطفال ما قبل المدرسة في فهم السلوك المقبول وما هو غير مقبول، وسيقومون باختبار سلوكيات مختلفة.
تحتوي نصائحنا وأدواتنا لإدارة سلوك ما قبل المدرسة، على معلومات حول تكييف استراتيجيات الانضباط وفقاً لسلوك طفلك، فيمكنك عقاب طفلك وفقاً لعمره بجلوسه عدداً من الدقائق الثلاثة مثل عمره في الزاوية، وقد يكون عبارة عن كرسي العقاب بدون تكلم أو لعب. بعدها مباشرة يمكنك أن تشرحي لطفلك خطأه وكيفية التصرف الصحيح، ونتائج كلا التصرفين. ومن ثم الوعد بينك وبينه بعدم تكرار التصرف الخاطئ...
واعلمي أن طفلك سوف يكرر الخطأ وعليك تقبل هذا، فالتربية تحتاج لصبر طويل، وعليك مكافأته بالشكل المفضل لديه والثناء على تصرفاته الجيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقاب الاطفال لا بد منه! فمتى تخطئين وما العقاب المناسب لسن 3 سنوات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.