عقاب الاطفال لا بد منه! فمتى تخطئين وما العقاب المناسب لسن 3 سنوات؟

يحتاج الأطفال إلى رعاية دافئة ومحبة للشعور بالأمان، وهناك بعض الطرق العديدة التي تخلق طفلاً منضبطاً سلوكياً سواء للأطفال الصغار والأطفال الأكبر سناً، فالانضباط وضع حدوداً وعواقب وتشجيع السلوك الجيد، كما يساعد الانضباط طفلك على تعلم كيفية التصرف، ويعمل بشكل أفضل عندما يكون لديك علاقة دافئة ومحبة معه.

عقاب الطفل في عمر ثلاث سنوات أوضح الدكتور محمد هاني، استشاري علاقات أسرية وتعديل سلوك، طريقة عقاب الطفل في عمر ثلاث سنوات، وقال الانضباط لا يعني العقاب، في الواقع، إستراتيجيات الانضباط الإيجابية مبنية على التحدث والاستماع، وهي توجه الأطفال نحو:

• معرفة ما هو السلوك المناسب، سواء كان ذلك في المنزل أو منزل أحد الأصدقاء أو رعاية الطفل أو الحضانة أو المدرسة.

• إدارة سلوكه الطفل وتنمية مهارات مهمة مثل القدرة على التواصل بشكل جيد مع الآخرين، تعلم فهم وإدارة والتعبير عن مشاعره.

• اختيار نهج الانضباط، فاختيار طريقة الانضباط هو إيجاد التوازن الصحيح. • معرفة ما هو السلوك المناسب، سواء كان ذلك في المنزل أو منزل أحد الأصدقاء أو رعاية الطفل أو الحضانة أو المدرسة.• إدارة سلوكه الطفل وتنمية مهارات مهمة مثل القدرة على التواصل بشكل جيد مع الآخرين، تعلم فهم وإدارة والتعبير عن مشاعره.• اختيار نهج الانضباط، فاختيار طريقة الانضباط هو إيجاد التوازن الصحيح.

احذري الانضباط السلبي المفرط • الانضباط السلبي المفرط، وعدم كفاية الثناء والمكافآت، قد لا يجعل الأطفال يتصرفون بشكل جيد. ولكن بدافع الخوف، يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل مع احترام الذات للأطفال والقلق في وقت لاحق في الحياة. • الانضباط يعمل بشكل أفضل عندما يكون حازماً ولكن عادلاً. هذا يعني أنك تضعين قيوداً وعواقب على سلوك طفلك، مع تشجيع السلوك الجيد أيضاً بالثناء والمكافآت والاستراتيجيات الأخرى. سوف يعتمد أسلوبك في الانضباط أيضاً على أشياء مثل أسلوب الأبوة والأمومة، ومرحلة نمو طفلك ومزاجه. Advertisements

احذري العقاب البدني للطفل العقاب البدني ،على سبيل المثال الضرب، لا يعلّم الأطفال كيفية التصرف، عندما يستخدم الآباء العقاب البدني، يكون الأطفال أكثر عرضة لتحدي السلوك أو القلق أو الاكتئاب، هناك أيضاً خطر من أن الضرب قد يؤذي الطفل.