علي صباح يدخل التاريخ.. اول حكم عراقي يستخدم تقنية 'VAR'

صباح قاد أمس مباراة سوريا واليابان والتي انتهت بفوز سوريا 2-1 في الجولة الثانية من كأس آسيا.

وفي الدقيقة الثامنة، لجأ صباح الى تقنية "VAR"، للرجوع الى حالة مشكوك فيها، ليحتسب بعدها ركلة جزاء تسببت بتسجيل الهدف الأول لسوريا.



يذكر ان صباح من الحكام الدوليين، الذين يعتمد عليهم الاتحاد الاسيوي في جميع مسابقاته الكبيرة.