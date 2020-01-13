علي صباح يدخل التاريخ.. اول حكم عراقي يستخدم تقنية 'VAR'

2020-01-13 | 11:17
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دخل الحكم العراقي علي صباح، التأريخ كأول حكم عراقي يستخدم تقنية الفيديو المساعد "VAR" خلال منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً بتايلند.
صباح قاد أمس مباراة سوريا واليابان والتي انتهت بفوز سوريا 2-1 في الجولة الثانية من كأس آسيا.
وفي الدقيقة الثامنة، لجأ صباح الى تقنية "VAR"، للرجوع الى حالة مشكوك فيها، ليحتسب بعدها ركلة جزاء تسببت بتسجيل الهدف الأول لسوريا.
يذكر ان صباح من الحكام الدوليين، الذين يعتمد عليهم الاتحاد الاسيوي في جميع مسابقاته الكبيرة.
وفي الدقيقة الثامنة، لجأ صباح الى تقنية "VAR"، للرجوع الى حالة مشكوك فيها، ليحتسب بعدها ركلة جزاء تسببت بتسجيل الهدف الأول لسوريا.
يذكر ان صباح من الحكام الدوليين، الذين يعتمد عليهم الاتحاد الاسيوي في جميع مسابقاته الكبيرة.
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