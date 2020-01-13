مصدر: الاتفاق على تولي العامري رئاسة الحشد الشعبي بشرط

كشف مصدر سياسي، الاثنين، الاتفاق على تولي رئيس تحالف الفتح هادي العامري رئاسة الحشد الشعبي بشرط.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم الاتفاق على اسناد رئاسة الحشد الشعبي الى رئيس تحالف الفتح هادي العامري".
واضاف ان "العامري اشترط ان يكون من خلال تصويت مجلس النواب على ذلك".
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