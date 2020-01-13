بغداد تكشف مصير المباحثات بشأن الطائرات التي أرسلها صدام حسين إلى إيران

كشف السفير العراقي لدى ايران سعد جواد قنديل، الاثنين، عن مصير المباحثات بشأن الطائرات التي أرسلها رئيس النظام السابق صدام حسين إلى إيران، فيما اشار الى ان حجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران يبلغ حاليا 12 مليار دولار.

ونقلت سبوتنك عن قنديل قوله أنه "لا تزال المشاورات مستمرة بين العراق وإيران لاستعادة الطائرات الحربية التي أرسلها رئيس النظام السابق صدام حسين إلى إيران خلال حرب الخليج الثانية".

وأرسل صدام حسين، عددا كبيرا من الطائرة الحربية والمدنية إلى إيران، للحفاظ على ما تبقى من الأسطول الجوي من هجوم التحالف الدولي بعد دخول الجيش العراقي للكويت، وذلك بعدما دمرت قوات التحالف أكثر من 500 مقاتلة عراقية.

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وفي شأن آخر، اكد السفير العراقي لدى إيران، أن "حجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران يبلغ حاليا 12 مليار دولار"، موضحا ان "قادة البلدين اتفقوا على زيادة هذا المستوى ورفعه إلى 20 مليار دولار".

وتابع ان "العراق تمكن من استحصال إعفاءات فيما يخص الطاقة لأن هذه أهم مورد حيوي بالنسبة للعراق ومهم بالنسبة لإيران كذلك، والآن المباحثات مستمرة بين البلدين لمواصلة التبادل التجاري بين البلدين دون اللجوء إلى الدولار أما بالعملة المحلية أو عبر التبادلات أو بطريقة أخرى غير الدولار من أجل ألا تتأثر العلاقات بالعقوبات الأمريكية على إيران".