الملك الاردني: استقالة حكومة عبد المهدي أعادتنا خطوتين إلى الوراء

اعتبر الملك الاردني عبد الله بن الحسين، اليوم الاثنين، أن استقالة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي "أعادتنا ربما خطوتين إلى الوراء"، مؤكدا في ذات الوقت ثقته بالقادة العراقيين على العودة نحو "الاتجاه الايجابي"، فيما حذر من عودة تنظيم "داعش".

وقال عبد الله الثاني في مقابلة مع قناة فرانس 24 ان "العراق كان يسير بقوة في اتجاه إيجابي خلال العامين الماضيين، وأعتقد أن رحيل الحكومة أعادنا ربما خطوتين إلى الوراء"، مشيرا الى "انه يؤمن بالشعب العراقي وقدرته على المضي قدما نحو الضوء في نهاية النفق".

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وتابع "اني واثق بقدرة القادة العراقيين على العودة نحو الاتجاه الإيجابي، وان كان هناك انقسام في المجتمع العراقي، فأنا متيقن أن قادة العراق سيعملون من أجل تخطيه"، مبينا "علينا التعامل مع عودة ظهور داعش، لأن هذا سيشكل مشكلة لبغداد، ويجب علينا أن نقوم بمساعدة العراقيين للتصدي لهذا التهديد، وهو تهديد لنا جميعا ليس فقط في المنطقة، بل ولأوروبا وبقية العالم".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد قدم استقالته في الاول من كانون الاول 2019 الى مجلس النواب بعد الاحتجاجات الشعبية التي خرجت على الحكومة وتلويح المرجعية بذلك.