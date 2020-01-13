أسعار صرف الدولار بالسوق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاثنين، (13 كانون الثاني 2020). وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 121.450 دينار لكل 100 دولار. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: Advertisements سعر بيع الدولار = 122.000 دينار. سعر شراء الدولار = 121.000 دينار.



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