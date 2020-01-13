'الامريكان خيبوا ظننا'.. العراق يدرس شراء 'إس 400' الروسي

كشف عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحثنين، أن السلطات العراقية تدرس شراء الأنظمة الروسية للدفاع الجوي بعيدة المدى "إس-400".
وأضاف النائب أنه قبل ثلاثة أشهر، زار ممثل بغداد روسيا لإجراء محادثات للحصول على "إس-400"، لكن الأزمة السياسية في العراق واستقالة رئيس الوزراء أوقفت المفاوضات الآن، على خلفية توتر الوضع بشكل حاد في الشرق الأوسط والمطالبة بمغادرة القوات الأجنبية للعراق، أذن برلمان البلاد لرئيس الوزراء الجديد بشراء أنظمة الدفاع الجوي "من روسيا أو من أي مصدر آخر".
وبحسب وكالة سبوتنك الروسية، فقد أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان محمد رضا، في وقت سابق، أن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء أنظمة "إس-300". يحاول العراق شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ عام 2017، لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة ما زال يعيق المفاوضات.
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