السماء تمطر حجارة في الفلبين.. فيديو

وبدا الفيديو للوهلة الأولى يرصد هطول الأمطار، لكن مع التدقيق يظهر أن الذي يسقط من السماء أحجار صغيرة، وفي لقطات أخرى تظهر أعمدة الدخان المتصاعدة من البركان القريب وقد غطت سماء المنطقة.

وسقطت الحجارة الصغيرة من سحاب الدخان الضخمة التي خلفها ثوران البركان "تال".



وكان بركان "تال" جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا قد ثار، الأحد، دافعا عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 15 كيلومترا في السماء، حسبما أوردت وكالة "رويترز".