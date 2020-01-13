بومبيو 'غاضب' للهجوم على قاعدة بلد

اعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن شعوره بالغضب لوقوع هجوم صاروخي جديد على قاعدة بلد في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.
وأكد بومبيو على ضرورة، وقف انتهاك السيادة العراقية من قبل الجماعات المسلحة.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الاحد، أن 8 صورايخ كاتيوشا ضربت القاعدة العسكرية المشتركة الواقعة جنوب محافظة صلاح الدين، وأصيب في الهجوم أربعة عسكريين عراقيين.
ويعد هذا الهجوم هو الثاني بعد قصف صاروخي يوم الخميس الماضي لم يسفر عن أضرار، كما سبق استهداف القاعدة يوم 4 ينانر/ كانون الثاني الجاري بثلاث صواريخ.
وتضم قاعدة بلد الجوية قوات أمريكية عراقية ومدرعات بالإضافة إلى طائرات أف- 16 العراقية وتقول معلومات إن القاعدة شبه خالية من الوجود الأمريكي.
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