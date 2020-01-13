تراجع لليرة اللبنانية والسورية أمام الدولار إلى أدنى مستوى

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فقد جرى بيع العملة الأمريكية أمس الاحد،عند 2450 ليرة لبنانية للدولار، وسط إشاعات تتحدث عن إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة لبنانية في الفترة المقبلة.

وفي ظل ذلك تراجعت العملة السورية، امس الأحد، إلى مستويات قياسية متدنية أيضا، حيث تجاوزت مستوى الألف ليرة للدولار الواحد، وسط صمت من الحكومة السورية.



وذكرت صحيفة "الوطن" أن تراجع الليرة السورية يأتي وسط مضاربات داخلية وخارجية نتيجة العوامل السياسية، وما يتعرض له لبنان الذي سجل فيه سعر صرف الليرة اللبنانية مستويات متدنية هي الأولى في عقود.

وبينت مصادر في سوق الصرف السورية لـ "الوطن" وجود حالة حذر وترقب في التعاملات، وهي عند مستويات متدنية نسبيا، وتنحصر في بعض شركات الصرافة، الذين يسعون إلى الشراء من المواطنين، ومن الشركات والصيارفة الآخرين، ما يعني زيادة الطلب في السوق، مقارنة بالعرض.

