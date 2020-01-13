تراجع لليرة اللبنانية والسورية أمام الدولار إلى أدنى مستوى

تراجعت العملة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء، إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ اتفاق الطائف في 1989، كما أن العملة السورية شهدت تراجعا هي الأخرى.
وفي ظل ذلك تراجعت العملة السورية، امس الأحد، إلى مستويات قياسية متدنية أيضا، حيث تجاوزت مستوى الألف ليرة للدولار الواحد، وسط صمت من الحكومة السورية.
وذكرت صحيفة "الوطن" أن تراجع الليرة السورية يأتي وسط مضاربات داخلية وخارجية نتيجة العوامل السياسية، وما يتعرض له لبنان الذي سجل فيه سعر صرف الليرة اللبنانية مستويات متدنية هي الأولى في عقود.
وبينت مصادر في سوق الصرف السورية لـ "الوطن" وجود حالة حذر وترقب في التعاملات، وهي عند مستويات متدنية نسبيا، وتنحصر في بعض شركات الصرافة، الذين يسعون إلى الشراء من المواطنين، ومن الشركات والصيارفة الآخرين، ما يعني زيادة الطلب في السوق، مقارنة بالعرض.
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