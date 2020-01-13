قامت شركة Cyrcle التقنية الناشئة بعرض هاتف Android جديد في معرض CES 2020 للالكترونيات الاستهلاكية.
ويعتبر تصميم الهاتف مثيرًا للجدل، فالهاتف مستدير بالكامل ويتمتّع بالعديد من الميّزات منها وجود اثنين من منافذ السماعات الرأسية 3.5 ملم إضافة إلى دعم بطاقتي SIM بدلا من واحدة، ونظام التشغيل الأساسي هو Android 9 الشهير.
وواجهت الشركة بعض المشكلات في تطوير التوصيلات والاسلاك والعناصر الداخلية لهذا الهاتف لتتناسب مع تصميمه المتطور المستدير ولكن حلت هذه المشكلة فيما بعد.
وأهم أهداف هذا الهاتف الدائري هو محاربة الهواتف المستطيلة، بالإضافة إلى ذلك فان الشركة ترى ان هذا الجهاز سيلهم الكثير من المستخدمين لاقتناءه.
ووعدت الشركة بإطلاقه بشكل رسمي في الاسواق في وقت لاحق من هذا العام أو العام القادم بعد خمس سنوات من التطوير.
كانت هذه تفاصيل خبر من القابلة للطي إلى المستديرة.. سوق الهواتف الذكية إلى أين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.