الحلبوسي يوجه رسالة الى مخلفات العملية السياسية من 'الخَرِفين'

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، رسالة الى مخلفات العملية السياسية من "الخَرِفين"، فيما اشار الى ان روائح فشلهم ازكمت انوف الشعب.

وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "رسالتي الى مخلفات العملية السياسية من (الخَرِفين)، لا تزودوا على المؤمنين بوحدة العراق وشعبه الذين يملكون من الوطنية مالا تملكونه".

واضاف "لا تحاولوا ان تجدوا لنفسكم شأنا بتصريحاتكم ورسائلكم"، مخاطبا اياهم بالقول "لم يبق لكم قدر سوى روائح فشلكم التي ازكمت انوف الشعب".