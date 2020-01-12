افاد مصدر محلي، الاحد، بانه تم قطع الطريق الرابط بين قضاء الحمزة والنجف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين قضاء الحمزة والنجف، امام حركة سير العجلات". واضاف المصدر ان "ذلك تم بالاطارات المحروقة".

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