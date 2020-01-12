مصرع شخص بحادث في الديوانية والدفاع المدني يتدخل لاخراج الجثة 'صور'

افاد مصدر امني، الاحد، بان شخصا لقي مصرعه بحادث سير في الديوانية، فيما اشار الى ان الفاع المدني تدخل لاخراج الجثة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني الديوانية مركز دفاع مدني رمضان تمكنت من اخراج جثة سائق عجلة بعد تعرضه لحادث تصادم مع عجلة أخرى في المحافظة طريق الشافعية".

واضاف المصدر ان "الفرق تمكنت من انتشال الجثة بوقت قياسي ومهنية عالية بإستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي في مستشفى الديوانية العام لغرض إكمال الإجراءات القانونية المعتمدة".

يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

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