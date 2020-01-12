تجدد المصادمات في كربلاء وحرق مقر حزبي بالمحافظة

افاد مصدر امني، الاحد، بتجدد المصادمات في محافظة كربلاء، فيما تم احراق مقر حزبي بالمحافظة. وقال المصدر في حديث لــ الخليج 365، ان "المصادمات تجددت بين متظاهرين والقوات الامنية في ساحة زيد بمحافظة كربلا.

واضاف المصدر انه "تم احراق مقر حزبي ومخزن يحتوي على خيم وكراسي بالمحافظة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية"، مشيرا الى ان "المتظاهرين يحاولون اقتحام مبنى المحافظة والقوات الامنية تحاول ابعادهم".

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