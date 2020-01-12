وجّه مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، الأحد، بفتح الإنذار وإرجاع الدوام 50 %. وقال الحسيني في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر فتح الإنذار وإرجاع الواجبات والدوام إلى طبيعته السابقة 50‎%‎". وكانت شرطة الطاقة قد فرضت في وقت سابق، إنذاراً على جميع منتسبيها بسبب الاحداث الجارية في البلاد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير شرطة الطاقة يوجه بفتح الإنذار وإرجاع الدوام 50 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.