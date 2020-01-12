نائب: الاحداث الاخيرة أثّرت بشكل مباشر على اختيار مرشح رئاسة الوزراء

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي، الاحد، ان الاحداث الاخيرة داخلياً وإقليما اثرت بشكل مباشر على سرعة اختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء، فيما شدد على دعم تحالفه لاختيار شخصية مستقلة بعيدة عن الاحزاب وان تنال رضا الشارع والقوى السياسية.
واضاف المحمدي، ان "رؤيتنا بشكل رئيس الحكومة الجديد على اعتبار اننا شريك بالعملية السياسية ونتحمل جزء من المشكلة والحل ايضا، فاننا ندعم ارادة الجماهير ورغبة الشارع بان يكون هنالك مرشح مستقل ينال رضى القوى السياسية والجماهير، وكما نادت المرجعية بعيدا عن الاحزاب وان يكون من غير الكابينات الحكومية السابقة".
واكد المحمدي، ان "هنالك العديد من الاسماء التي طرحت بالفترات السابقة، لكن لم ينل احداها رضى جميع الاطراف السياسية او الجماهير، بالتالي فان المرحلة الحالية مهمة جدا وهنالك تحديات كبيرة وخطيرة بحاجة الى حكومة متكاملة وشخصية قوية لادارة الدولة على اعتبار ان الحكومة الحالية منقوصة الصلاحيات ودورها تصريف الاعمال فقط".
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