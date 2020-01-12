الشرطة الإيرانية تفرّق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

أفادت وسائل إعلام، الأحد، باستخدام الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات في البلاد.
وذكرت "روسيا اليوم" ان "مئات المتظاهرين خرطوا، اليوم، في شوارع طهران للاحتجاج، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات".
وأضافت ان "مسيرة المحتجين بدات في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات تظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي".
وأوضح، أن "المحتجين في محطات ميترو الأنفاق في العاصمة رفعوا شعارات مماثلة وأخرى بين رجال الدين والسلطات".
وأضافت ان "مسيرة المحتجين بدات في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات تظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي".
وأوضح، أن "المحتجين في محطات ميترو الأنفاق في العاصمة رفعوا شعارات مماثلة وأخرى بين رجال الدين والسلطات".
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