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كشف عضو لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية النائب علي الحميداوي، اليوم الاحد، عن استكماله الموافقات لاقامة نصب تذكاري لـ"الشهيد ابو مهدي المهندس" في مكان حادثة اغتياله بالقرب من مطار بغداد الدولي.
وقال الحميداوي في بيان صحفي، اطلعت عليه الخليج 365، "قدمنا مقترحاً الى وزير الثقافة والسياحة والاثار ، على اقامة نصب صرح او رمز تذكاري يخلد تضحيات الشهيد ابو مهدي المهندس ويكون الموقع في مكان الحادث الإجرامي الذي أودى بحياته وحياة ضيف العراق الشهيد الحاج قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
واكد الحميداوي انه" وبعد لقائنا اليوم بالسيد وزير الثقافة تم الاتفاق على اقمة النصب ووجه دائرة الفنون العامة بتشكيل لجنة واعلان مسابقة خاصة والتنسيق مع جمعية التشكيليين بهذا الخصوص".
واكد الحميداوي انه" وبعد لقائنا اليوم بالسيد وزير الثقافة تم الاتفاق على اقمة النصب ووجه دائرة الفنون العامة بتشكيل لجنة واعلان مسابقة خاصة والتنسيق مع جمعية التشكيليين بهذا الخصوص".
واشار الى انه "سيتم النتسيق مع سلطة الطيران المدني وهيأة الحشد الشعبي وامانة بغداد لاختيار المكان".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. اقامة نصب تذكاري لابي مهدي المهندس قرب مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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