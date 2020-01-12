عبوة صوتية تستهدف مدرسة شمال ذي قار

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مجهولين فجروا، مساء اليوم، عبوة صوتية استهدفت مدرسة في قضاء الرفاعي شمال ذي قار.

وأوضح المصدر، أن العبوة لم تسفر عن اي خسائر بشرية.

