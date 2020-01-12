ماكرون وميركل وجونسون يدعون إيران للامتناع عن أي تحرك عنيف

دعا زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، مساء اليوم الأحد، ايران إلى الامتناع عن أي تحرك عنيف وإلغاء كل الخطوات التي تنافي الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. يتبع..

وجاء في البيان الذي أصدره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: "اليوم، رسالتنا واضحة، وهي أننا نبقى متمسكين بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران في العام 2015 حول برنامج طهران النووي) وإبقائها".



وتابع بيان الزعماء الثلاثة: "نحث إيران على إلغاء جميع الإجراءات المنافية للاتفاق (النووي)، وندعو إيران إلى الامتناع عن أي خطوة جديدة عنيفة أو تقود إلى انتشار (الأسلحة)"، مضيفين: "نبقى مستعدين لإطلاق الحوار مع إيران على هذه القاعدة من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، في مايو 2018، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد، وإعادة العقوبات الأمريكية ضد طهران، الأمر الذي ردت عليه إيران، منذ مايو 2019، بخطوات عدة باتجاه تقليص التزاماتها بموجب الصفقة. وفي يناير الجاري، أعلنت إيران التخلي عن أي التزامات تقيدها في مجال تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي. مع ذلك فقد أشارت الحكومة الإيرانية إلى أن الجمهورية الإسلامية ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستعود إلى التزاماتها بموجب الصفقة في حال رفع العقوبات عنها ومراعاة المصالح الإيرانية.