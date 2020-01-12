صورة لأحد الصواريخ التي استهدفت قاعدة بلد مساء اليوم

تنشر الخليج 365، صورة لاحد صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت قاعدة بلد الجوية جنوبي محافظة صلاح الدين. وكانت خلية الإعلام الامني قد أشارت في وقت سابق من، اليوم الأحد، إلى سقوط ثمانية صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية ما أدى إلى إصابة اربعة منتسبين بينهم ضابطان.

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