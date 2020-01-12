أفاد مصدر عسكري ، اليوم الأحد، بأن فصائل مسلحة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" شنت هجوما صاروخيا واسعا استهدف عدة أحياء في مدينة حلب شمال سوريا، مما أسفر عن سقوط قتلى.

وقال المصدر لموقع RT الروسي، إن فصائل "جبهة النصرة" استهدفت بأكثر من 40 قذيفة هاون وصاروخا أحياء النيل وشيحان والشهباء والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'النصرة' تشن هجوما صاروخيا واسعا على 4 أحياء في حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.