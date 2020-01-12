بالوثيقة.. البرلمان يصوت غدا على مشروعي قانونين ويناقش اثنين اخرين

تنشر الخليج 365، جدول أعمال جلسة مجلس النواب الاعتيادية ليوم غد الاثنين. ومن المقرر أن يصوّت المجلس على على مشروعي قانونين ويناقش قانونين آخرين.

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