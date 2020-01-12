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مظاهرة امام السفارة البريطانية في طهران للمطالبة بإغلاقها

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أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، بأن قوات "الباسيج" نظمت مظاهرة خارج السفارة البريطانية في طهران للمطالبة بإغلاقها.

وأضافت الوكالة أن مظاهرة قوات "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تأتي بعد احتجاز قصير للسفير البريطاني لدى إيران أثناء احتجاجات أعقبت اعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة أوكرانية بالخطأ.

 

من جانبها ذكرت وسائل اعلام ايرانية، إن عدد من المتظاهرين تجمعوا أمام السفارة البريطانية في طهران، وسط تعزيزات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير البريطاني من طهران.

وأوضحت وسائل الاعلام إن المتظاهرين طالبوا بطرد السفير البريطاني واتهموه بدعم "مثيري الشغب" في طهران، كما رددوا شعار الموت لبريطانيا ورفعوا صور لـ"قاسم سليماني".

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ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن مصادر مطلعة، أنه سيتم استدعاء السفير البريطاني إلى الخارجية الإيرانية خلال الساعات المقبلة للاحتجاج على حضوره في احتجاجات ضد السلطات أمس في طهران.

 

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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