مكافأة مالية تنتظر الاولمبي في حال تأهل لربع نهائي كأس آسيا

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2020-01-12 | 14:04
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قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تكريم لاعبي المنتخب الاولمبي في حال تأهل الى ربع نهائي كأس آسيا 2019 بتايلند.
وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "وفد المنتخب الاولمبي، قرر تكريم لاعبي المنتخب في حال حققوا الفوز امام تايلند يوم الثلاثاء المقبل".
واوضح ان "خطوة الاتحاد تأتي من اجل تحفيز لاعبي الاولمبي لبذل اقصى طاقاتهم لبلوغ ربع نهائي المسابقة واكمال مشوار التأهل لاولمبياد طوكيو".
الاولمبي يحتل المركز الثالث في المجموعة الاولى برصيد نقطتين، خلف استراليا وتايلند والفوز فقط سيؤهله الى ربع النهائي.
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