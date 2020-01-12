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مكافأة مالية تنتظر الاولمبي في حال تأهل لربع نهائي كأس آسيا

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2020-01-12 | 14:04

مكافأة مالية تنتظر الاولمبي في حال تأهل لربع نهائي كأس آسيا

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قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تكريم لاعبي المنتخب الاولمبي في حال تأهل الى ربع نهائي كأس آسيا 2019 بتايلند.
ويواجه المنتخب الاولمبي مباراة حاسمة امام صاحبة الارض تايلند يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "وفد المنتخب الاولمبي، قرر تكريم لاعبي المنتخب في حال حققوا الفوز امام تايلند يوم الثلاثاء المقبل".


واوضح ان "خطوة الاتحاد تأتي من اجل تحفيز لاعبي الاولمبي لبذل اقصى طاقاتهم لبلوغ ربع نهائي المسابقة واكمال مشوار التأهل لاولمبياد طوكيو".

الاولمبي يحتل المركز الثالث في المجموعة الاولى برصيد نقطتين، خلف استراليا وتايلند والفوز فقط سيؤهله الى ربع النهائي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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