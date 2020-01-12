حقوق الإنسان: 52 مصاباً جراء صدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية في كربلاء وواسط

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأحد، سقوط 52 مصاباً بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة صدامات بين الجانبين في محافظتي كربلاء وواسط.
وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تأسف لتصاعد الاحتجاجات في محافظتي واسط وكربلاء وسقوط اصابات بين المتظاهرين والقوات الامنية".
وأضافت، أنها "وثقت سقوط ٤٦ مصاباً قرب جامعة واسط و٦ مصابين في ساحة زيد/ محافظة كربلاء من المتظاهرين والقوات الامنية بسبب التصادمات بين الجانبين".
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