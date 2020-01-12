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عبد المهدي يبحث مع السفيرين البريطاني والفرنسي جهود منع التصعيد بالعراق والمنطقة

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بحث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع السفيرين البريطاني والفرنسي لدى بغداد، الأحد، جهود التهدئة ومنع التصعيد في العراق والمنطقة.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم الأحد، السفيرين البريطاني والالماني لدى العراق".

وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول بحث آخر التطورات وجهود التهدئة ومنع التصعيد في العراق والمنطقة".

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