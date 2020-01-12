ترجيحات بحسم مرشح رئاسة الوزراء في هذا الموعد

رجح النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاحد، ان يتم حسم اسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء قبل بدء العطلة التشريعي للبرلمان، فيما شدد على اهمية قطع البرلمان لعطلته التشريعية بحال احتاج رئيس الوزراء الجديد انعقاده.

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، ان "الشعب العراقي الذي تنازلنا له عن استحقاقنا الانتخابي لاختيار من يراه مناسبا لشغل منصب رئيس الوزراء عليه اختيار شخصية قادرة على تجاوز تحديات المرحلة"، مبينا ان "رئيس الجمهورية اوكلنا له الامر كي يكون متواصلا مع الجماهير والجهات السياسية لاختيار هذه الشخصية".

واضاف العكيلي انه "بحال ترشيح شخصية مستقلة وقوية وغير تابعة لجهة حزبية فنحن جاهزين للتصويت عليها"، مرجحا ان "يتم تقديم اسم المرشح قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي وبدء العطلة التشريعية".

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واكد العكيلي، انه "بحال اختيار رئيس الوزراء الجديد لكابينته الحكومية التي يراها مناسبة خلال العطلة التشريعية للبرلمان فعلى المجلس ان يعقد جلسة خاصة للتصويت على تلك الاسماء وعدم الانتظار لحين بدء الفصل التشريعي الجديد"، لافتا الى ان "الحكومة المقبلة سواء كانت حكومة بعدد وزراء طبيعي او مختصر فهي مرتبطة برؤية رئيس الوزراء الجديد التي سيقدمها الى البرلمان بحسب وجهة نظره وهو المسؤول عنها بحال اقناع البرلمان على التصويت لها بالشكل الذي يراه مناسبا كي يتحمل المسؤولية الكاملة عنها امام البرلمان".

وكان مجلس النواب، صوت على تمديد فصله التشريعي لشهر واحد بعدما كان مقررا ان ينتهي في الثالث من شهر كانون الثاني الحالي.