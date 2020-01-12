القيادات الكردية تؤكد لعبد المهدي رفضها طلب إخراج القوات الأميركية من العراق

كشف مصدر سياسي، الاحد، ان القيادات الكردية رفضت طلب إخراج القوات الأميركية من العراق.
وقال المصدر ان "القيادات الكردية اكدت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال زيارته يوم امس الى محافظتي اربيل والسليمانية رفضها الموافقة على مطالب إخراج القوات الأميركية من البلاد".
واضاف المصدر ان "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، اعتبر وجود القوات الاميركية في الإقليم عامل اطمئنان"، مشيرا الى انه "ذكّر بأزمة استفتاء الانفصال عام 2017 وأن الأميركيين كانوا العائق الوحيد أمام إجراءات إيرانية وتركية عقابية".
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