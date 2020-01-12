‏علاوي: اوضحت استقالتي للبرلمان ولا اسعى لرئاسة الوزراء

اكد رئيس تحالف الوطنية اياد علاوي، الاحد، انه اوضح سبب استقالته من البرلمان، فيما اشار الى انه لا يسعى لرئاسة الوزراء.

وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "‫ اوضحت استقالتي للبرلمان واعلنتها للرأي العام بصراحة"، مبينا "انني ‫لاأسعى لرئاسة الوزراء ولن اتسابق مع الطامعين بالحصول عليها".

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واضاف "‫لم ارشح نفسي سابقاً للمنصب -اجمع الاخوة في مجلس الحكم على ترشيحي ولن ارشح نفسي له اليوم"، مشيرا الى ان "الامر متروك لارادة الشعب وليس لرغبات الطامعين او التدخلات الاجنبية والطائفية".

وأعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، في العاشر من كانون الثاني الحالي، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي، نتيجة فشل المجلس في اداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري.