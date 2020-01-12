الاعرجي: الكتل السياسية لم تتعظ من الدروس ولا تقدر خطورة المرحلة

اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الاحد، ان الكتل السياسية لم تتعظ من الدروس ولا تقدر خطورة المرحلة.

وقال في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، انه "رغم فشل حراك بعض الشخصيات من كتلٍ سياسيةٍ مهمة وكبيرة لإختيار مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، إلا أنه يكشف حقيقة مفادها أن هذه الكتل لم تتعظ من الدروس ولا تُقدِّر خطورة المرحلة".

واضاف ان "هذه الكتل مازالت ترجّح المصلحة الحزبية على الوطنية".